Французское движение «жёлтых жилетов» призвало сторонников к массовому гражданскому неповиновению после запрета на проведение акции в центре Парижа. Активисты намерены собраться 7 ноября на площади Согласия, неподалёку от Национального собрания и Елисейского дворца. Несмотря на решение властей, отказываться от протеста они не собираются, сообщает AFP.

Один из координаторов движения Бенжамен Балль заявил, что участники намерены оставаться на площади с 14:00 до 19:00 по местному времени (с 16:00 до 21:00 мск). Вместо традиционного шествия активисты предлагают устроить сидячую акцию прямо на земле.

«Мы призываем к массовому неповиновению», — заявил представитель движения.

Поводом для конфликта стал запрет парижской префектуры на проведение собрания возле главных государственных учреждений. Власти предложили активистам присоединиться к согласованной профсоюзной демонстрации, маршрут которой проходит от площади Республики до площади Нации. Однако «жёлтые жилеты» отказались от этого варианта, подчеркнув, что их политические требования отличаются от повестки профсоюзов.

Адвокат движения Давид Либескинд объяснил, что площадь Согласия выбрана из-за близости к центрам государственной власти. По его словам, протестующие добиваются не только решения социальных проблем, но и расширения прямого участия граждан в управлении страной. Юрист также сообщил о подаче уголовной жалобы на действия префекта полиции Парижа Патриса Фора.

Всего на 7 ноября сторонники «жёлтых жилетов» анонсировали около 120 акций по всей Франции. Параллельно на улицы собираются выйти профсоюзы, студенты и молодёжные организации, выступающие против роста стоимости жизни и требующие повышения доходов. Для обеспечения порядка власти мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов.

Новая акция проходит всего через два дня после масштабной общенациональной забастовки. По данным французского МВД, 5 ноября на демонстрации вышли 575 тысяч человек. Профсоюз CGT оценил численность протестующих значительно выше — почти в 1,6 миллиона. Как ранее сообщал Life.ru, массовые выступления охватили более 200 французских городов.

Нынешняя волна протестов стала одним из крупнейших проявлений социального недовольства во Франции за последние годы. Движение «жёлтых жилетов», получившее известность ещё в 2018 году во время выступлений против повышения налогов на топливо, вновь активно участвует в уличных акциях.

Ранее Life.ru писал о подготовке «Акта III» протестного движения. Ещё 25 октября активисты объявили о новых выступлениях, запланированных на 31 октября, и потребовали расследовать случаи предполагаемого полицейского насилия.

Следующая волна демонстраций также не обошлась без столкновений. По информации Life.ru, во время акций 31 октября французские правоохранители задержали 565 человек. Протесты сопровождались беспорядками в нескольких крупных городах страны.