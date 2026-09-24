Жене оторвало ноги, сын чудом выжил: Олигарх Ермолаев впервые рассказал о взрыве в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, рассказал, что его гражданской супруге Анне после взрыва пришлось ампутировать обе ноги. В интервью Monaco-Matin предприниматель впервые подробно сообщил о состоянии своей семьи и последствиях нападения.

Главным поводом для беспокойства миллиардера остаётся здоровье возлюбленной. Женщина долго находилась в критическом состоянии, однако теперь непосредственная угроза её жизни миновала. Впереди у неё новые операции, подбор протезов, продолжительная реабилитация и бесконечные фантомные боли.

Беседа с журналистами состоялась в резиденции, где произошло покушение. Ермолаев назвал себя, Анну и их сына «чудом выжившими». По его словам, взрывная волна выбила тяжёлую бронированную дверь внутрь здания и уничтожила мраморную лестницу.

Сам предприниматель постепенно восстанавливается, но по-прежнему вынужден регулярно посещать больницу для лечения ожогов рук, живота и ног. Недавно он также консультировался с офтальмологом в Турции из-за непроизвольного моргания. Причину этого нарушения врачам пока установить не удалось.

Лучше остальных чувствует себя 13-летний сын пары, тоже пострадавший при нападении. Мальчик пошёл на поправку и уже в начале сентября вернулся к школьным занятиям.