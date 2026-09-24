Жене оторвало ноги, сын чудом выжил: Олигарх Ермолаев впервые рассказал о взрыве в Монако
Олигарх Ермолаев подтвердил, что при взрыве в Монако его жене оторвало обе ноги
Вадим Ермолаев. Обложка © vadymiermolaiev.info
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, рассказал, что его гражданской супруге Анне после взрыва пришлось ампутировать обе ноги. В интервью Monaco-Matin предприниматель впервые подробно сообщил о состоянии своей семьи и последствиях нападения.
Главным поводом для беспокойства миллиардера остаётся здоровье возлюбленной. Женщина долго находилась в критическом состоянии, однако теперь непосредственная угроза её жизни миновала. Впереди у неё новые операции, подбор протезов, продолжительная реабилитация и бесконечные фантомные боли.
Беседа с журналистами состоялась в резиденции, где произошло покушение. Ермолаев назвал себя, Анну и их сына «чудом выжившими». По его словам, взрывная волна выбила тяжёлую бронированную дверь внутрь здания и уничтожила мраморную лестницу.
Сам предприниматель постепенно восстанавливается, но по-прежнему вынужден регулярно посещать больницу для лечения ожогов рук, живота и ног. Недавно он также консультировался с офтальмологом в Турции из-за непроизвольного моргания. Причину этого нарушения врачам пока установить не удалось.
Лучше остальных чувствует себя 13-летний сын пары, тоже пострадавший при нападении. Мальчик пошёл на поправку и уже в начале сентября вернулся к школьным занятиям.
В конце июня в Монако прогремел взрыв, при котором серьёзно пострадали Ермолаев, его жена и сын. Уже в начале июля под Киевом обнаружили тело 39-летней Анастасии Березовской, подозреваемой в причастности к покушению. По делу о её гибели задержали сотрудника ГУР Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Впоследствии бизнесмен заявил о возможной причастности к нападению сотрудников украинской разведки. Позже Ермолаев жаловался на замедление расследования покушения.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.