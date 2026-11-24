Жители многоквартирного дома в Алтайском крае, повреждённого в результате взрыва газа, смогут попасть в свои квартиры, чтобы забрать документы и предметы первой необходимости. Их будут сопровождать спасатели. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Допуск жильцов организуют после полной ликвидации возгорания, разбора завалов и обследования здания. До этого момента находиться в доме будет небезопасно.