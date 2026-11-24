Жители дома на Алтае смогут вернуться за вещами после разбора завалов
Обложка © Telegram / В КУРСЕ 22 | Барнаул
Жители многоквартирного дома в Алтайском крае, повреждённого в результате взрыва газа, смогут попасть в свои квартиры, чтобы забрать документы и предметы первой необходимости. Их будут сопровождать спасатели. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Допуск жильцов организуют после полной ликвидации возгорания, разбора завалов и обследования здания. До этого момента находиться в доме будет небезопасно.
По предварительной оценке, подготовка к посещению квартир может занять до 48 часов. Жителям разрешат забрать только документы и самые необходимые вещи.
Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажке около девяти утра по местному времени. Жертвой ЧП стал мужчина 1974 года рождения, находившийся в соседней с эпицентром взрыва квартире. По предварительным данным, пострадали не менее 14 человек.