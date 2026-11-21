Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала призыв главы МИД Финляндии Элины Валтонен ввести во всём Евросоюзе единые визовые ограничения для российских спортсменов. По её мнению, инициатива дипломата связана с тем, как в ЕС восприняли слова Александра Стубба о разговоре с Владимиром Путиным.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий предположила, что в Евросоюзе сочли положительную оценку разговора с российским лидером чрезмерной и сделали Хельсинки замечание. Этим она объяснила, почему с призывом ужесточить правила выступила именно Валтонен. Депутат ожидает от финских властей и других подобных заявлений.