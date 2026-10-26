«Зловещий намек»: В Британии испугались слов Медведева с советом Трампу по поводу Зеленского

Британская газета Daily Express усмотрела в обращении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к Дональду Трампу призыв устранить Владимира Зеленского. Журналисты назвали высказывание российского политика «зловещим» и связали его с возможными действиями американских спецслужб.

Поводом стала публикация Медведева от 25 октября, о которой ранее сообщал Life.ru. В ней зампред Совбеза предложил американскому президенту привлечь Пентагон и ЦРУ к решению проблемы, которой он считает Зеленского.

«Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», — написал Медведев.

Российский политик также указал, что «метод, место и способ не имеют значения». Именно эти слова британские журналисты расценили как намёк на физическое устранение украинского президента.

Свою позицию зампред Совбеза объяснил претензиями к украинскому руководству. По его мнению, Зеленский игнорирует мирные инициативы Вашингтона, поддерживает политических противников Трампа и пытается настроить против него европейских лидеров. Медведев считает, что подобные действия наносят американскому президенту больше вреда, чем разногласия с Венесуэлой, Кубой и Ираном вместе взятыми.

Отношения Вашингтона и Киева в последние дни сопровождались новыми публичными разногласиями. Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп предупредил Зеленского о тяжёлых последствиях отказа от урегулирования конфликта. Украинский лидер, в свою очередь, раскритиковал американского президента за отношение к Киеву. Он потребовал разговаривать с Владимиром Путиным в таком же тоне, как с ним, а также выразил недовольство задержками поставок американского вооружения и отсутствием новых санкций против России.