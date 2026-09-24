Зрителям отказались вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста по акции

Покупатели акционных билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не смогут вернуть за них деньги. Средства снова появятся на карте только в случае официальной отмены или переноса шоу либо замены артиста, сообщает Baza со ссылкой на сотрудника техподдержки билетного оператора Intickets.

Деньги за акционные билеты на Канье вернут лишь при отмене шоу. Видео © Telegram / Baza

По словам представителя сервиса, Say Agency до сих пор не объявило об отмене выступления. Более того, организатор уверяет билетного оператора, что концерт рэпера в Петербурге состоится.

При этом Intickets продолжает продавать билеты. Сотрудник техподдержки не смог объяснить журналистам, почему продажи не остановили после исчезновения петербургских выступлений с официальных ресурсов Канье Уэста и «Газпром Арены». В билетном сервисе пояснили, что ориентируются на информацию, поступающую от Say Agency. Пока агентство не объявит об отмене, переносе либо замене исполнителя, деньги за приобретённые по акции билеты возвращать не будут.