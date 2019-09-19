Положительная динамика в состоянии Заворотнюк: актрису перевели в обычную палату

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Фото © Telegram/Mash

Вот уже который день поклонники артистки переживают, оставляют слова поддержки и с замиранием сердца следят за её состоянием. И, похоже, есть хорошие новости.

Анастасия Заворотнюк с 13 сентября находилась в реанимации, куда попала в крайне тяжёлом состоянии. Но врачам всё же удалось вывести её из критического состояния. Артистка больше не находится в медикаментозной коме, так как медики смогли значительно уменьшить отёк мозга.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru" target="_blank">a_zavorotnyuk</a></p>

Теперь актрису перевели в обычную палату терапевтического отделения, где ей продолжают оказывать необходимое лечение, пишет телеграм-канал Mash. Рядом с ней находятся родные, которые вчера вечером, после того как Анастасия пришла в сознание, принесли в палату важные документы. Их Заворотнюк сможет изучить после разрешения на то врача.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Напомним, что Настя попала в реанимацию с диагнозом "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи прекратили интенсивное лечение. Однако позже подруга артистки рассказала, что её состояние заметно улучшилось. А медики назначили ей инфузионную терапию, опирающуюся на вливание в кровь, пытаясь уменьшить отёк мозга.

#НастяЖиви. В Сети вспоминают трогательные слова Заворотнюк о самом главном

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