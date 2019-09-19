Стало известно, как лечат Анастасию Заворотнюк

"Прекрасной няне" назначена инфузионная терапия. Медики поддерживают в норме её артериальное давление и пытаются уменьшить отёк мозга.

Врачи московской клиники, где находится Анастасия Заворотнюк, наметили план дальнейшего лечения звёздной пациентки. По данным Mash, речи о какой-либо операции на данном этапе не идёт.

"Прекрасной няне" назначена инфузионная терапия, то есть опирающаяся на вливания в кровь. Артериальное давление актрисы поддерживается с помощью специальных препаратов. Ей проводится антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отёка мозга.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию.

Ранее подруга "прекрасной няни" сообщила, что состояние актрисы заметно улучшилось.