Apple запустила трансляцию презентации за сутки до её начала

На сайте компании можно посмотреть стрим, где показывается пустой Театр Стива Джобса.

Apple начала трансляцию презентации на официальном сайте за сутки до её начала, заметили пользователи "Твиттера".

In case you wondered what an empty Steve Jobs Theater with the lights turned off looks like pic.twitter.com/gWckmGyWxK — Guilherme Rambo (@_inside) 24 марта 2019 г.

Обычно компания запускает стрим за полчаса до начала показа, а тут за сутки в прямом эфире показывается пустой Театр Стива Джобса с разных ракурсов. Пользователи подумали, что компания ошиблась, запустив стрим так рано, но он не прерывается уже долгое время.

Презентация Apple состоится 25 марта. На ней компания покажет свои новые сервисы, включая стриминговый, который должен стать конкурентом Netflix.

Также есть вероятность анонса выхода AirPower. Ранее компания вне презентации выпустила новые iPad, iMac и AirPods.