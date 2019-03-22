СМИ: Зарядка Apple AirPower выйдет до конца марта

Производитель комплектующих уверен, что беспроводная зарядка компании будет выпущена в этом месяце.

Поставщик Apple Lite-On сообщил DigiTimes, что беспроводная зарядка AirPower будет выпущена в конце марта.

Компания производит комплектующие для аксессуара и ожидает увеличения выручки в первом квартале 2019 года именно после выхода аксессуара.

Ранее аксессуар внезапно появился на австралийской версии сайта компании. Издание ChargerLAB также сообщило, что производство зарядки началось в январе 2019 года.

AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Устройство должно было выйти в 2018 году, но не вышло из-за проблем с аппаратным обеспечением: девайс перегревался, когда заряжал больше одного аппарата.

На этой неделе Apple без презентации обновила iPad Air и Mini, AirPods и iMac. Возможно, AirPower будет выпущена таким же образом. Напомним, 25 марта состоится презентация Apple, где она покажет новые сервисы.