Tesla-бум. Когда лопнет автопузырь Илона Маска?

Американская компания Tesla стала одним из самых часто упоминаемых автопроизводителей 2017 года: электрогрузовик Semi и электрокары Tesla Roadster создают впечатление успешного и инновационного бизнес-подхода, который на поверку приносит лишь убытки.

Аналитики из американского издания Bloomberg подсчитали, что, несмотря на шумиху вокруг каждого действия Tesla, компания лишь прожигает деньги. Так, по данным издания, она теряет $480 тысяч каждый час. Если такая ситуация сохранится, то Tesla обанкротится уже к августу 2018 года, даже не успев начать выпуск своих последних представленных моделей.

Ложь во благо?

Подобный прогноз подтверждается многочисленными обвинениями компании в недобросовестном отношении как к своим клиентам, так и к инвесторам. Согласно данным официальной сертификации Агентства по охране окружающей среды США, компания сознательно занижала реальные возможности своей новой машины Tesla Model 3, чтобы не отпугнуть покупателей от Tesla Model S, чьи показатели хуже при более высокой цене.

Одной из основных причин финансового фиаско компании является неотлаженный процесс производства и спешка в сборке автомобилей. Так, по данным Reuters, лишь 10 процентов автомобилей покидают завод без каких-либо дефектов. Незакрывающиеся двери, проблемы с внутренней отделкой салона, негерметичность кузова и прочие "детские болезни" молодой компании приходится устранять в отдельном порядке.

Да, указанные огрехи не мешают автомобилям компании регулярно набирать наивысшие баллы в краш-тестах, но существенно сказываются на затратах на устранение погрешностей и сроках производства. Последнее даже стало причиной обвинений Илона Маска в том, что его компания собирает автомобили вручную, что ему пришлось опровергать, выложив видео штамповки деталей кузовов.

Свет на солнечной панели

Финансовое положение компании не спасает и энергетическое направление её деятельности. Несмотря на громкие кампании по обеспечению солнечной электроэнергией Пуэрто-Рико и Австралии, Tesla также не может похвастаться выдающимися успехами.

Компания SolarCity, приобретённая Tesla в 2016 году, некогда была лидером отрасли солнечных панелей, устанавливаемых на крышах. В третьем квартале 2017 года положение SolarCity ухудшилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Учитывая тенденцию на сокращение рынка "домашних" солнечных панелей, энергетическому направлению компании остаётся или сфокусироваться на крупных проектах, или готовиться к неудачам и в этом сегменте.

С прицелом на будущее

По итогам третьего квартала 2017 года Tesla потеряла $619 миллионов. Но ставить крест на компании ещё рано по ряду весомых причин.

Первая заключается в том, что Tesla работает как над исправлением ошибок производства, так и над новыми моделями автомобилей. Несмотря на все трудности, компания продолжает получать заказы, а Tesla по-прежнему остаётся самым известным производителем электрокаров.

Второй повод для оптимизма заключается в общемировом тренде — к 2040 году более 50% всех проданных автомобилей будут электрическими. Учитывая уже сейчас появляющиеся предложения по полному запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, несложно догадаться, что в перспективе доля Tesla в общем числе мирового автопарка будет только увеличиваться.

Сейчас же можно констатировать лишь одно: репутация Tesla опережает компанию, до сих пор не сумевшую исправить огрехи производства, но ведущую агрессивный маркетинг. В случае если Илон Маск не сможет исправить ситуацию, автомобильному миру придётся констатировать, что пузырь завышенных ожиданий сдулся, и ожидать появления новых лидеров отрасли.

В конце концов, помимо Теслы в мире есть ещё много незанятых имён физиков — от Эйнштейна до Курчатова.