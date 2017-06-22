Губернатор Воробьёв принял решение о незамедлительном закрытии свалки в Балахише

Точка в этом болезненном для жителей Подмосковья вопросе была поставлена после того, как президент Владимир Путин разобрал их обращение на совещании с министрами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона Кучино в городском округе Балашиха. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон Кучино в Балашихе. Заявку на рекультивацию в Правительство РФ подаём сегодня, — распорядился губернатор.

К исполнению данного решения привлечены министр экологии региона Александр Коган и мэр города Евгений Жирков, уточнили в пресс-службе.

Напомним, жители Подмосковья во время прямой линии пожаловались президенту Владимиру Путину на 50-летнюю свалку, которая буквально не даёт им дышать. Глава государства в ответ пообещал, что решению этой проблемы будет уделено особое внимание.

В тот же день на место свалки незамедлительно прибыли губернатор региона Воробьёв и представители местных властей. Глава Подмосковья согласился с тем, что полигон следует закрыть "как можно быстрее", однако перед этим нужно определиться, куда по новой схеме распределять отходы. Позже подмосковные власти заявили, что на ликвидацию свалки в Балашихе уйдёт три года.

Окончательную точку в этом вопросе поставил на сегодняшнем совещании президент Владимир Путин. Он обрушился с критикой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского и поручил закрыть свалку в течение месяца.