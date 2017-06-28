Найденные в доме "раменского стрелка" останки принадлежат его матери

По результатам экспертизы, в ходе которой ДНК бедренной кости женщины сравнили с ДНК её сына, пенсионерка сгорела в доме.

Останки, которые сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме "раменского стрелка" Игоря Зенкова в Подмосковье, принадлежат его матери Светлане. Об этом сообщает Mash.

Напомним, в июне 2017 года Игорь Зенков открыл стрельбу по соседям из окна своего дома. СКР восстановил картину действий мужчины. В результате он убил четырёх человек и стольких же ранил. По данным криминалистов, после совершения преступления он свёл счёты с жизнью.

Также известно, что Зенков семь лет страдал депрессией и оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал жить.