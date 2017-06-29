Украину защитит от киберугроз румынское оборудование за €1 млн

Железо. Из Румынии. Для защиты от хакеров. Мы перепроверили и не ошиблись: всё именно так.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе обрадовала жителей Незалежной, что теперь за их кибербезопасность будет отвечать румынское оборудование стоимостью свыше одного миллиона евро. Заявление прозвучало в эфире телеканала "112".

По словам чиновницы, помощь Украине окажут в рамках трастового фонда НАТО по кибербезопасности. Другими словами, дорогостоящая аппаратура достанется Киеву абсолютно бесплатно, поскольку партнёры из альянса решили, что Украина "оказалась на первой линии атаки", а потому нуждается в помощи Запада. Так, по крайней мере, утверждает госпожа Цинцадзе.

— На данный момент мы как раз ждём предоставления техники, оборудования, которые смогут обеспечить нам более активную и более способную систему киберзащиты от Румынии, которая является лидерской страной именно в этом трастовом фонде, — сообщила вице-премьер. — Этот вопрос максимум месяцев, а я думаю, недель, когда оно поступит на Украину. Это будет более миллиона евро, но сколько точно — не помню.

Как ранее сообщал Лайф, вчера в результате массового заражения новым вирусом Petya пострадала Украина, Россия, ряд европейских стран и Индия. Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку.

В Киеве, разумеется, обвинили в кибератаках Россию. Однако с ними не согласны спецслужбы Германии и эксперты международной вирусной лаборатории ESEТ. Они говорят, что источник заражения стоит искать на территории Незалежной.