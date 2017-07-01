Путин подписал закон о продолжительности рабочего дня несовершеннолетних

Продолжительность рабочего дня совмещающих учебную деятельность с работой подростков в возрасте от 14 до 16 лет не должна превышать 2,5 часа, лиц от 16 до 18 лет — четырёх часов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в часть регулирования продолжительности рабочего дня лиц, не достигших совершеннолетия. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

В соответствии с законом для подростков в возрасте от 14 до 15 лет, получающих общее или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул, рабочий день не должен превышать четырёх часов, в возрасте от 15 до 16 лет — пяти часов, в возрасте от 16 до 17 лет — семи часов.

Напомним, Путин также подписал закон о реновации в Москве, блокировке "зеркал" пиратских сайтов, создании реестра уволенных за коррупцию сотрудников, а также новых госпошлинах в сфере оборота оружия