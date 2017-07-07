Трампу для встречи с Путиным написали несколько страниц рекомендаций

При этом подчинённые американского президента перед переговорами испытывают тревогу, связанную с его непредсказуемостью.

Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным помощники Дональда Трампа представили ему рекомендации не нескольких страницах. Авторами подготовительных материалов стали министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает CNN.

Источники телеканала утверждают, что перед саммитом G20 американский лидер получил от подчинённых толстую папку, в которой содержатся материалы для помощи к поездке в Европу.

При этом данные, имеющие отношение к встрече с президентом России, написаны "на нескольких страницах". Рекомендации сформулированы предельно лаконично, в одно или два предложения.

Телеканал отмечает, что сотрудники администрации Трампа ввиду его непредсказуемости испытывают перед переговорами с Путиным опасения. В частности, они предполагают, что американский президент не станет упоминать в разговоре с Путиным о "российском вмешательстве" в выборы в США.

Лайф напоминает, что переговоры двух лидеров намечены на стартовый день саммита "Большой двадцатки" 7 июля. Встреча пройдёт в 15:45 по местному времени (16:45 мск) и продлится 30 минут. Вместе с Путиным и Трампом в ней, по данным телеканала NBC, будут присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и переводчики.