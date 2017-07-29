СМИ: Жена Скарамуччи подала на развод из-за его политических амбиций

Директор Белого дома по коммуникациям и Дейдр Болл поженились в 2014 году, у них двое детей.

Жена директора Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи 38-летняя Дейдр Болл подала на развод, в настоящее время супруги уже живут отдельно, сообщает издание Page Six.

По данным источников, причиной расставания стали "огромные политические амбиции" Скарамуччи, которые очень расстраивали Дейдр.

— Ей нравилась прекрасная жизнь на Уолл-стрит и их дом на Лонг-Айленде, а не сумасшедший мир Вашингтона. Она устала от его амбиций, которые оказались слишком велики и были за гранью её понимания. Он оставила его, несмотря на то что у них двое детей, — отметил источник издания.

Напомним, Энтони Скарамуччи был назначен новым директором Белого дома по коммуникациям 22 июля. После этого он успел спровоцировать уже несколько скандалов. По данным СМИ, именно из-за его назначения пост пресс-секретаря Белого дома покинул Шон Спайсер. Также журналисты заметили, что после продвижения по службе Скарамуччи удалил все свои твиты с критикой Дональда Трампа. А накануне он обвинил своего коллегу, бывшего главу аппарата сотрудников Белого дома Рейнса Прибаса, в утечках, после чего обозвал его "параноидальным шизофреником".