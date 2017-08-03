СМИ опубликовали видео ликвидации членов "банды ГТА" в Мособлсуде

Подсудимые остановили спецлифт и напали на конвой, в результате началась перестрелка.

"Пятый канал" опубликовал видео ликвидации членов "банды ГТА" в здании Мособлсуда. На кадрах видно, как подсудимые врываются в помещение и правоохранителям приходится открыть по ним огонь.

Напомним, подсудимые по делу "банды ГТА" попытались совершить побег и напали на конвой в здании Мособлсуда. Они раскачали спецлифт и, как только он застрял, напали на сотрудников правоохранительных органов и отобрали у них табельное оружие. В результате перестрелки силовики ликвидировали троих преступников. В результате также пострадали боец ОМОНа и два сотрудника конвойной службы.

Прокуратура Московской области уже проводит проверку в связи с условиями конвоирования преступников, ведь пятерых злоумышленников сопровождало всего два человека. Директор Росгвардии Виктор Золотов уже заявил, что в этом случае были допущены грубейшие нарушения всех правил.