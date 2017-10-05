Порошенко внёс в Раду исправленный законопроект о реинтеграции Донбасса

Ранее в Верховной раде произошла потасовка в преддверии голосования по законопроекту.

В Верховную раду внесён законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в новой редакции. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Напомним, 4 октября президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, в тексте которого указано, что неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором.

Во время обсуждения проекта на заседании Комитета нацбезопасности и обороны Украины депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза устроили перепалку. Позже в Раде произошла потасовка между депутатами из-за невозможности прийти к общему знаменателю по этому вопросу. Как ранее писал Лайф, что украинские нардепы рекомендовали доработать закон Порошенко.