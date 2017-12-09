В Росгидромете назвали возможную причину запаха тухлой квашеной капусты в Москве

Неприятный запах тухлой квашеной капусты мог появиться в результате очистных работ на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) "Некрасовка" на юго-востоке Москвы. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— В Некрасовке проводили выемку, очистные работы… Как раз вчера слабый ветер был, антициклональный гребень, поэтому всё, что выкопали наружу, всё это прибило к земле, — сказал Варакин.

Он добавил, что погодные условия могли способствовать переносу неприятного запаха.

Ранее жители столицы пожаловались на резкую вонь. Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" начали отбор проб воздуха в девяти округах Москвы. Превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам экологи пока не выявили.

О возможных причинах возникновения неприятного запаха в Москве читайте в материале Лайфа.