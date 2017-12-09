Тимошенко обратилась к Порошенко: Саакашвили посадили именно вы

По её словам, события напоминают действия Виктора Януковича, который бросал своих оппонентов за решётку.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в задержании бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и призвала освободить его. Соответствующее заявление она разместила в социальной сети "Фейсбук".

— Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили конкретно вы (президент Украины. — Прим. ред.), — сказала она.

Тимошенко также сравнила действия Порошенко с действиями экс-президента Украины Виктора Януковича, который, по её словам, бросал за решётку своих оппонентов.

В связи с чем она призвала действующего президента освободить Саакашвили.

— Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили, — резюмировала она.

Напомним, что Саакашвили был задержан накануне вечером. Его сторонники проводят акцию протеста у стен СБУ в Киеве. После чего экс-президент Грузии выразил свой протест и объявил голодовку.