Украина внесла в список по обмену пленными жену экс-охранника Березовского

По предварительным данным, обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса может пройти 20 декабря.

Власти Украины, а также представители ДНР и ЛНР готовятся провести обмен пленными. В списках значатся не только военные, но и украинские граждане, задержанные Киевом по подозрению в госизмене или сепаратизме. Одной из них является жена экс-охранника олигарха Бориса Березовского Дарья Мастикашева. Однако наличие таких людей в списке на обмен, как Дарья, может стать препятствием в данном процессе. Прежде всего из-за того, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак намерен как можно "дороже" обменять этих людей, уверен муж задержанной Сергей Соколов.

— Дарья Мастикашева — это "особо ценный товар", который СБУ просто так отдавать не хочет. Гуманитарный процесс по обмену пленными с подачи СБУ превратился в процесс торговли заключёнными, в котором СБУ меньше всего думает о "своих героях, которые должны вернуться домой к праздникам". А что касается таких известных политзаключенных, как Дарья Мастикашева, СБУ будет до последнего держать её в своих застенках, обманывая при этом и руководство своей страны, и своих пленных, и все международные силы, участвующие в процессе, — рассказал Соколов.

Отметим, это уже не первый раз, когда становится известно о планах СБУ сорвать процесс обмена пленными. В частности, эксперты говорят о "войне" между главой украинских спецслужб и лидером движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком, которого президент Пётр Порошенко назначил представителем Украины в процессе обмена пленными с ДНР и ЛНР. Одной из причин конфликта называется позиция Грицака, который выступает за продолжение конфликта в Донбассе.

Как ранее сообщал Лайф, 30-летняя гражданка Украины Дарья Мастикашева была задержана прошлым летом в Днепропетровской области украинскими силовиками. Ей предъявили обвинение в государственной измене, после чего девушку поместили в СИЗО и под пытками заставляли сделать на камеру признание.

Родные Дарьи, адвокат и международные правозащитные организации добиваются освобождения девушки. Её могут отпустить в рамках процесса обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса, однако, чтобы уйти от ответственности за пытки, силовики без решения суда отправили Дарью в психушку для признания недееспособной. Девушку продержали там две недели в нечеловеческих условиях, пытаясь лишить рассудка.