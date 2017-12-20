Забивший до смерти жену житель Лебедяни попросил самого строгого наказания

В СУ СК России по региону рассказали, что мужчина полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном.

Житель Лебедяни, забивший до смерти свою сожительницу, признал вину и попросил самого строгого наказания, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Липецкой области.

— При допросе вину в причинении тяжкого вреда здоровью, совершённому с особой жестокостью и повлекшему смерть женщины, он признал полностью и выразил искреннее раскаяние, заявив, что сожалеет по поводу случившегося и готов понести самое строгое наказание, — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, обвиняемый начал избивать женщину 9 декабря на автозаправке, что было зафиксировано камерами наблюдения. Избиение продолжилось у неё дома. Услышавшие крики жертвы соседи позвонили её родственникам, однако после этого мужчина отвёз сожительницу к себе. В тяжёлом состоянии потерпевшую обнаружил её отец, который приехал к обидчику домой. Он отвёз дочь в больницу, однако и там женщина не призналась, что сожитель её избил.

По мнению следователей, попавшие в Сеть фото избитой женщины сделали её родственники, чтобы зафиксировать её состояние.

Напомним, 19 декабря стало известно, что 34-летний житель Липецкой области до смерти избил свою сожительницу, с которой состоял в отношениях около трёх лет. Как выяснилось, мужчина также угрожал девятилетней дочери своей жертвы, а сама пострадавшая боялась обращаться в больницу после побоев. Как писал Лайф, в Лебедяни рассказали о том, как обычно проводили свой досуг друзья мужа-садиста.