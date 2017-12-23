Матвиенко: Поставки оружия Киеву втянут США во внутренний конфликт Украины

Также, по мнению спикера Совфеда, такое решение Вашингтона нанесёт большой вред попыткам мирного разрешения украинского кризиса.

Решение США о поставках оружия Киеву втянет Вашингтон во внутренний конфликт Украины, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Я думаю, что это [решение] — очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями, — сказала Матвиенко в комментарии ТАСС.

Спикер также отметила, что такого рода решения наносят большой вред попыткам мирного разрешения кризиса на Украине.

Ранее Лайф сообщал, что США приняли решение поставлять на Украину вооружение "в целях защиты её суверенитета". В Совфеде увидели в этом очевидный политический подтекст, а в МИД РФ назвали шаг Вашингтона опасным.

После обрушившейся критики президент Украины Пётр Порошенко всё же объяснил, зачем Киеву американское летальное оружие.