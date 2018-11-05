"Чисто звери". Шнуров написал стих о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих, который посвящён инциденту с групповым изнасилованием дознавателя в Уфе.

На своей странице в "Инстаграме" Шнуров в стихотворной форме резко осудил действия подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки. В частности, музыкант назвал людей, способных на совершение такого преступления, "чисто звери".

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Как заявила потерпевшая, над ней надругались прямо в полицейском отделении. Подозреваемым теперь грозит до десяти лет тюрьмы.

Стоит отметить, что Шнуров не в первый раз выкладывает стихи в социальной сети. Ранее солист "Ленинграда" написал о скандале с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также о своей новой супруге.