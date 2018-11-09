Посол Австрии прибыл в МИД РФ из-за "шпионского скандала"

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Посол Австрии прибыл в МИД РФ из-за "шпионского скандала"

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Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер у здания министерства иностранных дел РФ. Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Общение с прессой представитель консульства ограничил приветствием на русском языке.

Австрийский посол в России Йоханнес Айгнер прибыл в Министерство иностранных дел РФ в связи с сообщениями о бывшем офицере Вооружённых сил Австрии, который подозревается в шпионаже. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общение с прессой он ограничил приветствием на русском языке.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён в связи со сложившейся ситуацией.

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