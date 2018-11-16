СМИ: Из США могут выслать турецкого проповедника Гюлена

США рассматривают возможность выдачи турецким властям оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает NBC. По данным телеканала, ФБР и Министерству юстиции дали указание заново открыть дело о его экстрадиции.
Кроме того, Министерству внутренней безопасности поручено проверить легальность проживания Гюлена в Штатах.
— Они сказали, что Белый дом особенно хотел получить подробности о статусе проживания Гюлена в США. У Гюлена есть грин-карта, согласно двум людям, знакомым с вопросом. Он живёт в Пенсильвании с 1990 года, — отмечает NBC.
Как ранее писал Лайф, Анкара с 2016 года требует от Вашингтона экстрадиции Гюлена, которого на родине обвиняют в организации попытки госпереворота. После неудавшегося путча в Турции десятки тысяч военных и чиновников уволили как предполагаемых членов организации FETO, которой руководит проповедник.
Между тем в Турции продолжается расследование убийства обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обсудил последние данные следствия с американским коллегой Дональдом Трампом.
Турецкий лидер объявил, что передал властям шести стран аудиозапись, на которой зафиксированы пытки и смерть журналиста. Кроме того, власти Турции предложили передать документы расследования в международный суд.
Напомним, 2 октября известный своей критикой Эр-Рияда журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез после того, как вошёл в здание консульства в Стамбуле. Позже стало известно, что обозревателя убили. Сообщалось, что его тело нашли в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии.
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