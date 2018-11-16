СМИ: Из США могут выслать турецкого проповедника Гюлена

Вашингтон может уступить давнему требованию Анкары, чтобы снизить напряжённость на фоне расследования убийства журналиста Хашогджи.

США рассматривают возможность выдачи турецким властям оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает NBC. По данным телеканала, ФБР и Министерству юстиции дали указание заново открыть дело о его экстрадиции.

Кроме того, Министерству внутренней безопасности поручено проверить легальность проживания Гюлена в Штатах.

— Они сказали, что Белый дом особенно хотел получить подробности о статусе проживания Гюлена в США. У Гюлена есть грин-карта, согласно двум людям, знакомым с вопросом. Он живёт в Пенсильвании с 1990 года, — отмечает NBC.

Как ранее писал Лайф, Анкара с 2016 года требует от Вашингтона экстрадиции Гюлена, которого на родине обвиняют в организации попытки госпереворота. После неудавшегося путча в Турции десятки тысяч военных и чиновников уволили как предполагаемых членов организации FETO, которой руководит проповедник.

Между тем в Турции продолжается расследование убийства обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обсудил последние данные следствия с американским коллегой Дональдом Трампом.

Турецкий лидер объявил, что передал властям шести стран аудиозапись, на которой зафиксированы пытки и смерть журналиста. Кроме того, власти Турции предложили передать документы расследования в международный суд.

Напомним, 2 октября известный своей критикой Эр-Рияда журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез после того, как вошёл в здание консульства в Стамбуле. Позже стало известно, что обозревателя убили. Сообщалось, что его тело нашли в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии.