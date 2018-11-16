Многоходовочка Черчесова. Россия разгромно проиграла Германии

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Многоходовочка Черчесова. Россия разгромно проиграла Германии

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Сборная России оборвала свою шестиматчевую беспроигрышную серию крупным поражением в Германии — 0:3.

Пожалуй, это был первый случай за всю историю противостояния Германии и России в футболе, когда мы подходили к матчу против именитой команды с претензией на статус фаворита. Это уже не времена поражений на Евро-1996 или не первый матч в истории между этими странами, который завершился 16:0. Да, в 1912-м на Олимпиаде именно с таким счётом Российская империя проиграла Германской.

Но теперь мы — четвертьфиналисты чемпионата мира, а немцы — сборная, которая позорно из него вылетела ещё на второй неделе.

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Прошедший матч показал, что эту спесь надо было сбить. Если она, конечно, была.

Россияне приехали в Лейпциг, один из немногих больших футбольных городов бывшей ГДР, в ослабленном составе. Срочно из Краснодара был вызван бразилец Ари, который вызвал столько вопросов своей национальностью и цветом кожи. И сразу был поставлен в основу. Вместо Фернандеса справа играл Набабкин, а вместе с ним в обороне было два русских немца — Рауш и Нойштедтер. Рауша, кстати, Лейпциг постоянно освистывал, а во время одного из угловых принялся закидывать мусором. Такое вот дисциплинированное немецкое боление.

Впрочем, далеко не это привело к счёту 3:0 в пользу хозяев после первого тайма. Лёв после провала на мундиале в России тоже покопался в составе, решил вернуться к молодёжи, которая принесла ему Кубок конфедераций. На поле не было Крооса, Боатенга, как и героя того турнира Дракслера — из-за несчастного случая в семье.

Новая кровь завела немецкую машину, и она снова напоминала по стилю саму себя лучших времён. Разрезающие передачи, переводы на фланг и обратно, всё это быстро и в касание — так немцы забивали нам голы и вспарывали оборону. Черчесов, видимо, не принимал матч против своего друга Лёва всерьёз — и нашим защитникам и опорникам было позволено рискованно прессинговать, постоянно выбрасываясь навстречу Вернеру или Сане. Со всех сторон правильно — и сами рискнём, и попробуем что-то новое, а если не получится — так другу поможем. Тем более что победа для Лёва после всех оплеух от Нидерландов и Франции была действительно важнее.

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Прессинг у наших, кстати, удавался регулярно — просто после перехвата россияне не доводили дело до конца. Ощутимо не хватало Дзюбы. Хозяева же довели дело до конца трижды — а могли раза в два больше.

Сначала — усилиями Сане, который открыл счёт своим голам за сборную Германии.

Потом мы проиграли угловой, что в команде Черчесова вовсе непозволительно.

Ну и напоследок после прорыва по центру к празднику присоединился Гнабри, ещё одно немецкое дарование с африканскими корнями.

Второй тайм превратился в формальность. Черчесов проверил в бою Камболова, Заболотного, Семёнова, Антона Миранчука. К голам это не привело. Чалов почему-то на поле не появился. Лёв выпустил Горецку, Мюллера, Шульца, Брандта. К голам это не привело только чудом.

Спас с точки зрения зрелищности второй тайм русский болельщик, выбежавший на 88-й минуте и продержавшийся на поле аж до 90-й, когда его всё-таки забрали с собой стюарды. Но счёт даже после такого мотивирующего события остался тем же.

Да, 0:3. Но этот разгром стоит воспринимать оптимистично. Даже с воодушевлением. Да, немного обидно, что оборвалась шестиматчевая беспроигрышная серия (поражение от хорватов в 1/4 финала ЧМ по футбольной статистике считается ничьей, поскольку произошло в послематчевых пенальти).

Но Черчесов за два года перед чемпионатом мира доказал, что не умеет играть товарищеские (простите, контрольные — как любит говорить Станислав Саламыч) матчи. И нынешняя отрезвляющая инъекция подошла очень вовремя. Если Швеция удачно сыграет 17 ноября матч против Турции, то на следующей неделе нам играть битву за выход в плей-офф Лиги наций под Стокгольмом. И в преддверии такой дуэли очень полезно получить 0:3. Снова многоходовочка от нашего тренера. А неверующим Черчесов может показать таблицу результатов последнего чемпионата мира. В принципе, её можно показывать вплоть до начала Евро-2020.

Товарищеский матч

Германия — Россия — 3:0 (3:0)

Голы: Сане, 8; Зюле, 25; Гнабри, 40

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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