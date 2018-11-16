Многоходовочка Черчесова. Россия разгромно проиграла Германии

Сборная России оборвала свою шестиматчевую беспроигрышную серию крупным поражением в Германии — 0:3.

Пожалуй, это был первый случай за всю историю противостояния Германии и России в футболе, когда мы подходили к матчу против именитой команды с претензией на статус фаворита. Это уже не времена поражений на Евро-1996 или не первый матч в истории между этими странами, который завершился 16:0. Да, в 1912-м на Олимпиаде именно с таким счётом Российская империя проиграла Германской.

Но теперь мы — четвертьфиналисты чемпионата мира, а немцы — сборная, которая позорно из него вылетела ещё на второй неделе.

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Прошедший матч показал, что эту спесь надо было сбить. Если она, конечно, была.

Россияне приехали в Лейпциг, один из немногих больших футбольных городов бывшей ГДР, в ослабленном составе. Срочно из Краснодара был вызван бразилец Ари, который вызвал столько вопросов своей национальностью и цветом кожи. И сразу был поставлен в основу. Вместо Фернандеса справа играл Набабкин, а вместе с ним в обороне было два русских немца — Рауш и Нойштедтер. Рауша, кстати, Лейпциг постоянно освистывал, а во время одного из угловых принялся закидывать мусором. Такое вот дисциплинированное немецкое боление.

Konstantin Rausch pas dérangé le moindre du monde! Ça va c’est que du papier, mais ça se passe en Russie, ça ferait le tour des médias! #GERRUS pic.twitter.com/lHvrWQ2Dg9 — Foot Russe (@FootRusse) 15 ноября 2018 г.

Впрочем, далеко не это привело к счёту 3:0 в пользу хозяев после первого тайма. Лёв после провала на мундиале в России тоже покопался в составе, решил вернуться к молодёжи, которая принесла ему Кубок конфедераций. На поле не было Крооса, Боатенга, как и героя того турнира Дракслера — из-за несчастного случая в семье.

Новая кровь завела немецкую машину, и она снова напоминала по стилю саму себя лучших времён. Разрезающие передачи, переводы на фланг и обратно, всё это быстро и в касание — так немцы забивали нам голы и вспарывали оборону. Черчесов, видимо, не принимал матч против своего друга Лёва всерьёз — и нашим защитникам и опорникам было позволено рискованно прессинговать, постоянно выбрасываясь навстречу Вернеру или Сане. Со всех сторон правильно — и сами рискнём, и попробуем что-то новое, а если не получится — так другу поможем. Тем более что победа для Лёва после всех оплеух от Нидерландов и Франции была действительно важнее.

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Прессинг у наших, кстати, удавался регулярно — просто после перехвата россияне не доводили дело до конца. Ощутимо не хватало Дзюбы. Хозяева же довели дело до конца трижды — а могли раза в два больше.

Сначала — усилиями Сане, который открыл счёт своим голам за сборную Германии.

Потом мы проиграли угловой, что в команде Черчесова вовсе непозволительно.

Ну и напоследок после прорыва по центру к празднику присоединился Гнабри, ещё одно немецкое дарование с африканскими корнями.

Второй тайм превратился в формальность. Черчесов проверил в бою Камболова, Заболотного, Семёнова, Антона Миранчука. К голам это не привело. Чалов почему-то на поле не появился. Лёв выпустил Горецку, Мюллера, Шульца, Брандта. К голам это не привело только чудом.

Спас с точки зрения зрелищности второй тайм русский болельщик, выбежавший на 88-й минуте и продержавшийся на поле аж до 90-й, когда его всё-таки забрали с собой стюарды. Но счёт даже после такого мотивирующего события остался тем же.

Да, 0:3. Но этот разгром стоит воспринимать оптимистично. Даже с воодушевлением. Да, немного обидно, что оборвалась шестиматчевая беспроигрышная серия (поражение от хорватов в 1/4 финала ЧМ по футбольной статистике считается ничьей, поскольку произошло в послематчевых пенальти).

Но Черчесов за два года перед чемпионатом мира доказал, что не умеет играть товарищеские (простите, контрольные — как любит говорить Станислав Саламыч) матчи. И нынешняя отрезвляющая инъекция подошла очень вовремя. Если Швеция удачно сыграет 17 ноября матч против Турции, то на следующей неделе нам играть битву за выход в плей-офф Лиги наций под Стокгольмом. И в преддверии такой дуэли очень полезно получить 0:3. Снова многоходовочка от нашего тренера. А неверующим Черчесов может показать таблицу результатов последнего чемпионата мира. В принципе, её можно показывать вплоть до начала Евро-2020.

Товарищеский матч

Германия — Россия — 3:0 (3:0)

Голы: Сане, 8; Зюле, 25; Гнабри, 40