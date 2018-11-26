Совбез ООН отказал России в обсуждении ситуации в Керченском проливе

Москва ожидала реакции мирового сообщества на провокацию украинских ВМС в Чёрном море, однако Нью-Йорк к этому диалогу отказался не готов.

Совбез ООН не утвердил повестку экстренного заседания по нарушению украинскими ВМС границы России. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает РИА "Новости".

За обсуждение вопроса высказались Китай, Россия, Казахстан и Боливия, ещё четыре страны воздержались.

— Против утверждения повестки проголосовали семь членов, повестка не принята, — говорится в решении Совбеза.

Российская сторона уже высказала Нью-Йорку своё возмущение по данному вопросу.

— Никто не может помешать России как постоянному члену Совета безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, — подчеркнул в своём выступлении первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, что ситуация обострилась в воскресенье, после того как три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Ночью после случившегося украинские радикалы забросали дымовыми шашками и фаерами Посольство РФ в Киеве и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Лавров назвал эту акцию безобразной.