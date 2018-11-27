Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений Киева и Москвы

Официальный представитель МИД заявила, что Россия, в отличие от Украины, выступает за ответственное решение проблем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после всех провокаций со стороны Киева Москве стоит задаться вопросом о нужности дипломатических отношений двух стран.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву не нужны дипломатические отношения с Москвой.

— После всего того, что именно его режим, режим, в котором он участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения, — прокомментировала слова Климкина Захарова в эфире канала "Россия 1".

Она также в очередной раз подчеркнула, что Россия даже после таких инцидентов, как в Керченском проливе, продолжает придерживаться ответственного подхода к урегулированию конфликтов.

Лайф писал, что 25 ноября 2018 года три украинских корабля пересекли границу России. Вскоре они были задержаны. При этом трое военных признались в совершении провокации и сознательном игнорировании сигналов от российской стороны.