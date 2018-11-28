Пятилетний рекордсмен стал самым юным почётным гражданином Чечни

Пятилетний спортсмен Рахим Куриев, который недавно установил мировой рекорд, получил звание почётного гражданина Чечни. Награду ему вручил лично Рамзан Кадыров.
— Я его поздравляю от души. Рахим с сегодняшнего дня является почётным гражданином Чеченской Республики. Завтра пойдем и купим ему игрушки в самом большом нашем торговом центре. Думаю, что наш герой станет примером и стимулом для маленьких детишек заниматься больше спортом, — сказал глава республики.
Как ранее писал Лайф, достижение Рахима Куриева зафиксировали в Книге рекордов России. Мальчик отжался от пола 3202 раза. До этого в Сети появилось видео, на котором ребёнок отжался 4105 раз.
Рамзан Кадыров подарил мальчику Mersedes и сообщил, что проведёт с ним совместную тренировку.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени