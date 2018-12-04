Кинологи проверяют девять московских вокзалов из-за угрозы взрывов

Кинологи проверяют девять московских вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника агентства, проверяются последовательно Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савёловский, Павелецкий, Курский вокзалы.
Напомним, что 28 ноября стали поступать звонки об угрозах взрывов в 15 столичных торговых центрах. Была проведена эвакуация посетителей. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, не обнаружили следов взрывчатки. Звонки с угрозами взрывов в московских ТЦ были сделаны с Украины.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени