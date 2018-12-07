Во Франции мобилизуют 89 тысяч полицейских перед новыми протестами 8 декабря

Французские власти приняли решение мобилизовать более 89 тысяч сотрудников полиции, а также вывести на улицы Парижа бронетехнику для обеспечения безопасности во время новых протестов "жёлтых жилетов" в субботу, 8 декабря. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.

По словам французского премьера, некоторым участникам протестов гораздо интереснее громить магазины и лавки, чем отстаивать свои права, поэтому непосредственно в Париже, наиболее пострадавшем от прошлых протестов, будут дополнительно размещены восемь тысяч сотрудников, а также 12 бронетранспортёров полиции.

Помимо этого полицейское управление призывает торговцев в районе Елисейских Полей не открывать свои магазины. Также в этот день будет закрыта главная достопримечательность французской столицы — Эйфелева башня. Не откроют двери для посетителей десяток музеев, включая Лувр. А в Парижской опере отменены все субботние выступления.

Напомним, масштабные протесты не утихают во Франции с 17 ноября — когда состоялась первая демонстрация "жёлтых жилетов". С каждой новой акцией ситуация накалялась, пока не переросла в столкновения протестующих с полицией. В какой-то момент власти даже хотели ввести режим ЧП из-за беспорядков.