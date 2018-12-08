В Лондоне заявили, что разделяют позицию Вашингтона по инциденту в Алеппо

По мнению дипломатического ведомства, данный инцидент является постановкой с целью "обвинить оппозицию".

Великобритания усомнилась в том, что боевики провели химическую атаку в окрестностях сирийского города Алеппо в конце ноября. Соответствующее заявление опубликовал МИД Соединённого Королевства.

— Мы не увидели ничего, что подтверждало бы заявления, сделанные Россией и Сирией. Соединённое Королевство считает крайне маловероятным использование хлора в ходе данного инцидента, как утверждает сирийский режим и его российские союзники. Также крайне маловероятно, что ответственность несёт оппозиция, — говорится в заявлении.

В МИД Великобритании предполагают, что данный инцидент является либо "постановкой", организованной, чтобы "обвинить оппозицию", либо неудачной операцией, которая выгодна Москве и Дамаску. При этом в ведомстве подчеркнули, что Лондон не причастен к данному инциденту и все сообщения, утверждающие обратное, будут расценены как "чистая фабрикация".

Напомним, 24 ноября стало известно, что боевики обстреляли район аль-Халидия в сирийском Алеппо ракетами с хлором. В результате атаки пострадало 46 человек, восемь из которых — дети. В дальнейшем российские военные подтвердили факт заражения Алеппо химическим веществом. Позднее Госдепартамент США заявил о наличии доказательств причастности армий России и Сирии к этом инциденту. В ответ на это Минобороны РФ заявило, что Вашингтон пытается обелить террористов.