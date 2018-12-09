Посольство ЕС в России выразило соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Посольство ЕС в России выразило соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой.

— Мы глубоко опечалены смертью Людмилы Алексеевой. Она — один из столпов российского правозащитного движения. Её мужество, преданность делу и предвидение будут и впредь вдохновлять всех нас как в России, так и за её пределами, — указывается в заявлении диппредставительства в "Твиттере".

Также в сообщении отмечается, что Алексеева посвятила всю жизнь борьбе за права человека.

Как писал Лайф, член Совета по правам человека Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни в московской Городской клинической больнице № 15. Соболезнования в связи с кончиной правозащитницы выразил президент РФ Владимир Путин, а также глава Счётной палаты России Алексей Кудрин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лайф также опубликовал одно из последних интервью известной правозащитницы, в котором Алексеева рассказала о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и роли современной молодёжи в обществе.