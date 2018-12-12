"Резонансная новость". Песков отреагировал на попытку выселить онкобольных детей

Дмитрий Песков выразил надежду на то, что жители познакомятся с минимальной информацией об онкологии.

В Кремле отреагировали на сбор подписей за то, чтобы выселить онкобольных детей из квартиры, потому как рак якобы заразен. Свою точку зрения по этому поводу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это, безусловно, достаточно резонансная новость, к сожалению, которую мы тоже читаем в СМИ, — сказал он, отметив, однако, что Администрация Президента данным вопросом не занимается. — Можем выразить сожаление.

Песков в то же время выразил надежду, что жители дома, в котором сложилась подобная ситуация, смогут познакомиться хотя бы с минимальной информацией об онкологии.

Напомним, 9 декабря стало известно, что жительница московской многоэтажки собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живёт в квартире, арендованной благотворительным фондом. Петицию подписали более 40 человек, после чего детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович пристыдил жителей дома за травлю. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

Как писал Лайф, онколог назвал абсолютным бредом заявления о заразности рака. О реакции общества на сбор подписей высказалась политолог Анна Фёдорова.