СМИ: ЕС не собирается вводить санкции против России из-за керченского инцидента

Согласно черновой версии коммюнике саммита в Брюсселе, страны Евросоюза не собираются объявлять о новых санкциях против России из-за событий в Керченском проливе. Об этом узнало агентство Bloomberg.

Как следует из документа, который может быть принят 13 декабря, лидеры стран ЕС выразят "крайнюю обеспокоенность эскалацией в Керченском проливе и Азовском море", заявят "о необходимости освобождения украинских моряков и возвращения кораблей". Также предполагается, что по итогам саммита ЕС лидеры призовут к обеспечению "беспрепятственного прохода всех кораблей через Керченский пролив".

При этом об угрозе введения новых санкций в заявлении не говорится. Однако в документ могут быть внесены правки.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки признались в совершении провокации и были арестованы до 25 января 2019 года. При этом президент Украины Пётр Порошенко ранее назвал ситуацию в Керченском проливе "агрессией и войной".