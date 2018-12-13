Арестованный командир катера ВМС Украины отказался давать показания

Арестованный командир украинского катера "Бердянск" Роман Мокряк, арестованный после инцидента в Керченском проливе, отказался от дачи показаний до тех пор, пока не будут отпущены на свободу его подчинённые.

— Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчинённые не будут освобождены, — написал адвокат Илья Ухов, защищающий интересы Мокряка, на своей странице в "Фейсбуке".

Свой отказ Мокряк объяснил тем, что как командир судна он единственный, кто несёт ответственность за происходящее на борту. По его мнению, экипаж катера выполнял его приказы, поэтому их нельзя привлечь к какой-либо ответственности.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Ранее от дачи показаний отказался сотрудник СБУ, который находился на борту одного из кораблей.