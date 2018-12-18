"Африканские частушки". В Госдуме возмутились излишним вниманием к рэпу

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов назвал творчество российских рэперов африканскими частушками и выразил возмущение излишним вниманием к ним.
— Уже не первую неделю сотрясают все каналы, все СМИ эти "обхаживания" исполнителей африканских частушек. Они себя называют рэперами, а я их называю исполнителями африканских частушек, — заявил журналистам парламентарий.
Нилов призвал обратить внимание на творчество народных исполнителей. По его мнению, собирать в Госдуме и предлагать гранты нужно в первую очередь исполнителям русских народных песен и частушек.
В центре внимания российские рэперы оказались после отмены концертов сразу нескольких популярных исполнителей. В частности, не состоялось выступление Элджея в Якутске и группы IC3PEAK в Новосибирске, а рэпер Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре.
Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроили концерт в поддержку арестованного коллеги. А рэпер Jah Khalib не стал дожидаться санкций со стороны и отцензурил свою песню "Всё, что мы любим", заменив слова "секс" и "наркотики" на "кекс" и "компотики". Представители рэп-тусовки были приглашены на обсуждение сложившейся ситуации в Госдуме, после чего в палате объявили о запуске конкурса на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России.
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