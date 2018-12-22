Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГИЛ подал в отставку

Причиной этому стало несогласие Бретта Макгурка с решением президента США вывести американские войска из Сирии.

Специальный представитель американского лидера по вопросам борьбы с террористической организацией ИГИЛ* Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на официальных лиц.

Агентство отмечает, что причиной этому стало несогласие Макгурка с решением Трампа вывести американские войска из Сирии.

Макгурк был назначен ещё при Бараке Обаме. Известно, что он планировал уйти с должности в середине февраля 2019 года. Теперь он покинет администрацию американского лидера 31 декабря.

Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился вывести войска из Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг может создать хорошую перспективу для политического урегулирования в САР. Решение Белого дома прокомментировали и в Кремле.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.