На Украине заявили, что главу "новой церкви" разыграли пранкеры

Во время разговора у руководителя новой церковной организации появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его.

Пресс-секретарь неканонической церковной структуры на Украине Евстратий Зоря заявил, что главу "новой церкви" Епифания Думенко разыграли российские пранкеры. Соответствующее утверждение Зоря написал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам представителя "новой церкви", пранкеры представились председателем Комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером и начали задавать Думенко вопросы, в частности о "захвате лавры" и поддержке тех или иных кандидатов на должность главы Незалежной.

— Во время разговора у митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его, — сказал он.

Скорее всего, речь идёт о пранкерах Владимире Кузнецове (Вован) и Алексее Столярове (Лексус). Эту информацию они пока не подтвердили.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель новой "автокефальной" Церкви. При этом независимость её будет формальной, так как все важные вопросы она сможет решать только через Константинополь. Сообщалось, что своего патриарха у Церкви не будет — её возглавил митрополит Епифаний. Комментируя ситуацию с православием на Украине, президент России Владимир Путин заявил, что передел религиозной собственности в Незалежной может приобрести "кровавый характер".