Турецкая делегация приедет в Москву 29 декабря

Высшие должностные лица Турции посетят Москву 29 декабря, сообщил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
— Наша делегация посетит в субботу Москву, чтобы обсудить операцию на востоке от Евфрата и вывод войск США из Сирии, — рассказал он.
Как ранее писал Лайф, о своём намерении приехать с официальным визитом в Москву заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, поездку в Россию анонсировал и президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, турецкий лидер собирался начать военную операцию против курдских формирований в сирийском Манбидже. Однако после переговоров с президентом США Дональдом Трампом решил отложить боевые действия. Вскоре глава Белого дома сообщил, что США выведут из Сирии свои войска.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени