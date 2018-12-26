Турецкая делегация приедет в Москву 29 декабря

Стороны планируют обсудить вывод американских войск из Сирии и проблему политического урегулирования в стране.

Высшие должностные лица Турции посетят Москву 29 декабря, сообщил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

— Наша делегация посетит в субботу Москву, чтобы обсудить операцию на востоке от Евфрата и вывод войск США из Сирии, — рассказал он.

Как ранее писал Лайф, о своём намерении приехать с официальным визитом в Москву заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, поездку в Россию анонсировал и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, турецкий лидер собирался начать военную операцию против курдских формирований в сирийском Манбидже. Однако после переговоров с президентом США Дональдом Трампом решил отложить боевые действия. Вскоре глава Белого дома сообщил, что США выведут из Сирии свои войска.