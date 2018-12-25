Глава МИД Турции намерен посетить Москву и обсудить вывод войск США из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Москву, чтобы обсудить вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.

— Я намерен посетить Россию и обсудить там вывод американских войск и политическое урегулирование в Сирии, — заявил Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности страны начать военную операцию против курдов в сирийском Манбидже. Позже он решил отложить начало операции после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Белого дома 19 декабря распорядился вывести войска из Сирии. В Турции данное решение Трампа поддержали. При этом Анкара оставит свои войска в сирийском Идлибе.