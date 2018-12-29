Трамп снова пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой

Президент США продолжает добиваться денег на строительство стены для защиты от нелегальных мигрантов.

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз пригрозил, что закроет американо-мексиканскую границу.

— Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы, проводящие обструкцию, не дадут нам денег на то, чтобы завершить стену, — написал президент США в Twitter.

Он добавил, что необходимо изменить "смехотворные" законы об иммиграции, которые "обременили" страну.

Напомним, с аналогичным заявлением американский лидер выступил в конце ноября.

Как ранее писал Лайф, Трамп заверил, что новая стена на границе с Мексикой будет не только надёжной, но и красивой, поскольку её выполнят из "художественно оформленных" стальных элементов.

Однако конгресс не одобрил выделение 5,7 миллиона долларов на проект. Это привело к приостановке работы американского правительства, поскольку из-за разногласий насчёт стены не удалось утвердить бюджет на будущий год. Многие ведомства, в том числе Госдеп и Минфин, остались без финансирования.