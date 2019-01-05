СМИ узнали о "последней попытке" США помешать поставкам С-400 в Турцию

Она не удалась. Вашингтон отчаянно предлагал вместо российских ЗРК американские комплексы Patriot. Но Анкара ответила, что сотрудничество с Москвой выгоднее.

Представители США снова попытались заблокировать покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет газета "Йени шафак". По данным издания, Вашингтон настаивал на том, чтобы Анкара выбрала системы противоракетной обороны Patriot.

Однако Турция заметила, что Штаты уже не предлагают ни скидок, о которых шла речь раньше, ни обмена технологиями, которого требовала Анкара. В целом Турция пришла к выводу, что С-400 обойдутся ей дешевле.

Как ранее сообщал Лайф, Анкара заверила Вашингтон, что российские комплексы не навредят американским истребителям F-35, которые Турция собирается купить у США.

Напомним, договор о поставке С-400 в Турцию был заключён в декабре 2017 года. Документ предусматривал продажу Анкаре четырёх дивизионов на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

В декабре 2018-го в СМИ появились данные о том, что Турция якобы собиралась передать американцам российские комплексы для изучения. Позже Анкара заявила, что это неправда, а в Кремле отметили, что не видят оснований сомневаться в своих турецких партнёрах.