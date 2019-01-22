Абэ назвал откровенным диалог с Путиным о мирном договоре

Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал откровенным состоявшийся с президентом РФ Владимиром Путиным диалог в закрытом формате о мирном договоре между двумя странами, сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

— Премьер-министр Абэ сказал нам, что в ходе встречи тет-а-тет с президентом Путиным у него прошёл очень открытый обмен мнениями с российским лидером, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсуждали вопрос мирного договора, развитие торговых связей, а также дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах, после чего переговоры перешли в более узкий формат, без участия прессы и министров.