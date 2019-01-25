Верховный суд Венесуэлы назвал Мадуро единственным легитимным президентом страны

Верховный суд Венесуэлы признаёт Николаса Мадуро единственным легитимным президентом страны. Об этом сообщил глава инстанции Майкель Морено.
— Мы не признаём любые неконституционные попытки узурпировать пост, на который избираются волей народа, — написал Морено в "Твиттере".
Напомним, ранее лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других государств. В ответ на это лидер Боливарианской Республики Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
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