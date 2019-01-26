СМИ: Лидер венесуэльской оппозиции в декабре посещал Вашингтон

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, недавно провозгласивший себя временным президентом страны, несколько раз посещал Вашингтон в декабре 2018 года. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство также отмечает, что оппозиция долгое время вела переговоры со Штатами и рядом стран Латинской Америки. Кроме того, и сама коалиция государств, поддержавших Гуайдо, "сформировалась в результате проведения секретных дипломатических контактов, продолжавшихся много недель".

Автор статьи подчеркнул, что переговоры осложнялись из-за недоверия южноамериканских стран к Вашингтону.

Напомним, 23 января Гуайдо во время оппозиционного митинга провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.