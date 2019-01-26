Сегодня в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
— По модельным оценкам, выпадет около 7–9 мм осадков (1/5 часть месячной нормы), а сугробы подрастут на 10 см. Днём облачно, временами снег, метель, — говорится в сообщении.
Температура воздуха в столице составит –8...–10°С, в Подмосковье –7...–12°С. Отмечается, что ближе к вечеру ожидается потепление. Ветер юго-восточный 5–10 м/с.
Как писал ранее Лайф, 26 и 27 января в Москве ожидается самый сильный снегопад с начала зимы, который продлится 48 часов. По прогнозам синоптиков после предстоящего снегопада сугробы поднимутся в высоту до полуметра. "Аэрофлот" уже отменил более 130 рейсов в выходные из-за непогоды.
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