Китай выступил против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

По мнению Пекина, ситуация в стране не представляет угрозы "международному миру и безопасности".

Китай выступил против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и призвал международное сообщество уважать выбор народа Боливарианской Республики.

Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжасюй, выступая на заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, отметил, что все внутренние проблемы Боливарианской Республики должны быть решены народом этой страны, а сложившаяся ситуация "не несёт угрозы международному миру".

— Китай поддерживает усилия Правительства Венесуэлы по сохранению национального суверенитета, независимости и стабильности, — добавил он.

Напомним, 23 января Гуайдо во время оппозиционного митинга провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.